Pitaro (Gruppo Misto): “Quanto ‘pesa’ la Calabria nel recovery plan nazionale?”

«È necessario sapere quanto "pesa" la Calabria nella ripartizione delle risorse del Recovery Plan nazionale che sta entrando nella fase decisiva. E quali progetti, interventi e opere che interessano la Calabria saranno contemplati dal Comitato interministeriale per gli affari europei che selezionerà i progetti a giorni». È quanto sostiene il consigliere regionale (Gruppo Misto) Francesco Pitaro, secondo cui «La Calabria ha l'opportunità di abbattere le storiche arretratezze infrastrutturali e, grazie anche ai 209 miliardi che l'Italia deve investire nell'arco di tre anni, uscire dalla marginalità provocata da un modello di sviluppo iniquo del Paese. Tuttavia - aggiunge Pitaro - dal dibattito pubblico si intuisce che lobby, interessi nazionali consolidati e le solite pregiudiziali antimeridionali possano avere gioco facile nel dettare le condizioni sulla ripartizione delle risorse a svantaggio di questa parte del Paese. Che si vuol fare in Calabria dinanzi a questa storica opportunità? Farsi prendere in giro con la storiella del Ponte sullo Stretto che va avanti senza esiti dal tempo dei Romani mentre il più delle risorse pubbliche finisce in altre aree? Insistere ancora nella frammentazione delle forze politiche e sociali che nel corso dei decenni ha connotato la Calabria precludendole ogni prospettiva, o piuttosto unire energie e intelligenze, politica e società, per innescare anche qui processi di crescita, innovazione e sviluppo?» Conclude il consigliere regionale: «Occorrerebbe un'attenzione straordinaria verso le decisioni del Governo e delle articolazioni decisionali nazionali ed europee e la massima concentrazione su quanto accadrà da qui a breve, perché è in gioco non solo la credibilità della politica e delle istituzioni regionali, ma il futuro e la possibilità di un riscatto reale dei nostri territori».

Creato Lunedì, 31 Agosto 2020