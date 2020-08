L’apprendimento online in Italia e i suoi trend recenti

Uno degli stereotipi sul nostro paese riguarda la bassa digitalizzazione, la mancanza di materiali didattici e di apprendimento online. Sebbene il nostro paese non eccella da questo punto di vista, possiamo vedere negli ultimi anni un trend positivo.

Un dato che è migliorato è l'accesso a computer ed internet da casa: attualmente il 72.5% dei nostri studenti ne può beneficiare. Un risultato in netto miglioramento col passare del tempo anche grazie all'accesso di internet da mobile.

Tuttavia come sistema paese, la spesa per singolo studente può sicuramente migliorare. Infatti, siamo terzultimi in Europa con solo il 24.3% del PIL pro capite allocato a scuola ed educazione.

Specialmente negli ultimi tempi caratterizzati dall'emergenza COVID, si è andata ad evidenziare da un lato la potenzialità dell'e-learning e dall'altra anche la carenza di piani di studio adeguati.

Lo studio di Preply sullo stato dell'apprendimento digitale

Preply, la piattaforma dedicata all'apprendimento digitale, ha condotto uno studio che è andato ad esaminare l'esistenza di condizioni basilari per e-learning in 30 paesi a livello globale. Diversi sono stati i punti analizzati nel dettaglio come per esempio lo stato delle infrastrutture digitali e il numero dei percorsi formativi.

Il risultato di tale studio è stata la classifica delle nazioni che sono più pronte all'e-learning.

"Siamo convinti che l'e-learning abbia un grande potenziale per migliorare le opportunità educative a livello globale," ha detto Kirill Bigai, CEO di Preply. "La pandemia da Coronavirus ha fatto emergere come le opportunità di insegnamento a livello digitale siano ancora mal distribuite. Ma ci sono discrete opportunità per cominciare a investire nelle infrastrutture digitali necessarie per la conversione verso l'apprendimento online. Questo è lo scopo dello studio: scoprire in che misura gli studenti hanno accesso a quegli strumenti e quelle risorse digitali adeguate allo scopo."

Nella graduatoria finale, il nostro paese si piazza 22esimo sui 30 paesi analizzati. I risultati sono stati influenzati per lo più dalla velocità media di internet (60 mbit al secondo) nettamente inferiore ad altri paesi europei come Francia e Spagna.

Inoltre il gap si è evidenziato anche dal lato di chi eroga servizi di tutoraggio online. Infatti, i tutor italiani ricevono in media una retribuzione di 17 euro all'ora: più o meno in media con i 29 euro dei paesi scandinavi e gli 11 euro dei colleghi spagnoli.

