Sposato (Cgil): “Lanciare piano per sviluppo e lavoro”

"A settembre serve un confronto serrato nell'interesse della Calabria tra tutte le forze parlamentari, regionali, sociali. Occorre lanciare un piano per lo sviluppo e il lavoro per la Calabria".Lo scrive in un post su facebook il segretario generale della Cgil della Calabria, Angelo Sposato. "Abbiamo consegnato a tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione - aggiunge Sposato - una serie di proposte per le riforme, lo sviluppo, il lavoro, il welfare, l'ambiente e il territorio, sanita' e legalita'. Su questi temi serve un confronto vero con la Giunta e il Consiglio regionale. Auspichiamo che il Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, capisca il valore del confronto sociale. Ci sono da fare scelte importanti sulle risorse, e il confronto con il Governo centrale non solo e' necessario, ma indispensabile". "Confidiamo - conclude il segretario generale della Cgil Calabria - nel senso di responsabilita' di partiti, movimenti e associazioni per assumere le iniziative necessarie per il rilancio della Calabria".

Dettagli Creato Domenica, 30 Agosto 2020 15:10