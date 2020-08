Sbarchi di migranti a Sellia Marina e Caulonia: in tutto oltre 70 persone approdano in Calabria

Trentasei migranti sono giunti, all'alba di oggi, sulla spiaggia di Sellia Marina, nel Catanzarese. Gli sbarchi sono avvenuto in localita' Ruggero, dove tredici sono giunti su un gommone e ventitre' a bordo di una barca a vela. I primi sono scesi a terra, mentre i secondi hanno atteso a bordo della barca a poche decine di metri dalla riva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina, carabinieri, polizia di stato, Suem118, guardia di finanza e guardia costiera. I migranti saranno identificati e sono state avviate le procedure previste per l'emergenza Covid, prima del trasferimento in un centro di accoglienza.

Alle primi luci dell'alba sono sbarcati sulla costa di Caulonia circa 40 migranti, di cui cinque minori, di diverse nazionalità.

Sono stati prontamente ospitati nella struttura geodetica.

"Ci siamo adoperati per gestire in piena sicurezza questa situazione insieme alle Forze dell'Ordine, alla Prefettura, alle Associazioni di volontariato, ai dipendenti Comunali" afferma un post Facebook dell'Amministrazione Comunale di Caulonia.