L’Anas Calabria incontra il membro della commissione Affari Sociali e Sanità della Camera, Locatelli

Continuano gli incontri "estivi" della sede Anas Calabria presieduta da Gianfranco Sorbara.

Dopo l'appuntamento ad Ardore con l'euro parlamentare On. Sofo delle scorse settimane, oggi a Reggio Calabria, sullo sfondo del più bel chilometro d'Italia, il presidente Sorbara assieme al presidente nazionale onorario, Aldo Carcaci di Anas Palermo, hanno incontrato l'Onorevole Alessandra Locatelli membro della commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati.

Un incontro denso di argomenti e contributi. È stata esposta all'On. Locatelli l'attività di Anas in tutta Italia e specificatemene in Calabria.

Dai progetti di inclusione sociale realizzati ed in atto, all'attenzione verso le fasce più povere, attraverso programmi mirati, agli eventi molto partecipati che si organizzano durante l'anno nei comuni calabresi, ed infine al progetto stradAmare, realizzato attraverso l'impiego dei volontari ausiliari del traffico Anas. L'On. Locatelli ha dimostrato particolare interesse a questa realtà associativa nazionale che fin'oggi non conosceva complimentandosi per l'attività svolta e l'impegno profuso accanto ai comuni nei mesi del lockdown.

L'associazione e la parlamentare si sono aggiornati programmando un nuovo incontro nelle prossime settimane, all'interno del quale verranno poste all'attenzione delle "Istituzioni" una serie di idee-progetto che verranno illustrate direttamente dal portavoce nazionale di Anas, il dott. Antonio Lufrano.

Anas Calabria è una valida realtà associativa, in grado di valorizzare il proprio legame con il territorio attraverso buone pratiche, un reale sostegno alle zone più depresse della nazione e la collaborazione con le istituzione.