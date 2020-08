Granata (Consorzio Valle Crati): “Noi modello di eccellenza in Calabria”

"Il Consorzio Valle Crati "Ente Pubblico", rappresenta un modello di eccellenza in Calabria. Nel settore della depurazione, i lavori inizieranno per la fine dell'anno. Aperta la discarica di san Giovanni In Fiore. Un ringraziamento al Presidente della Regione On. Jole Santelli, per l'attività svolta.

In relazione ad alcuni interventi relativi al Consorzio Valle Crati, mi preme intervenire per fare alcune precisazioni.

In merito all'APQ rafforzato "Depurazione delle Acque. Finanziamento delibera CIPE nr. 60/2012. Intervento in project financing di ammodernamento, ampliamento e connessa gestione dell'impianto di depurazione consortile sito in C.da Coda di Volpe del Comune di Rende e del sistema fognario e di collettamento ad esso connesso, tengo a specificare che : " Secondo quanto previsto dal contratto di Concessione, inoltre, il concessionario deve subentrare anche nella gestione degli impianti di depurazione e del sistema fognario e di collettamento dei comuni sopra elencati e facenti parte dell'agglomerato consortile Cosenza-Rende ed a tal proposito siamo, ad oggi, nella fase in cui il concessionario dovrà concordare con ciascun Comune la consegna degli impianti e delle reti fognarie di proprietà di proprietà del medesimo Ente Locale. Tuttavia, ciò potrà avvenire solo previa produzione al predetto concessionario da parte degli uffici tecnici dei Comuni delle mappature del sistema depurativo, fognario e di collettamento comunali oggetto di consegna. Ovviamente, nello spirito normativo del project financing finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012, l'affidamento dell'intervento oggetto di finanziamento, prima ancora che la gestione, ha ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi progettuali sul sistema fognario-depurativo dell'agglomerato Cosenza-Rende. Nel dettaglio, detta progettazione è stata affidata esclusivamente al concessionario ed i lavori in essa previsti dovranno essere realizzati dal Concessionario secondo il cronoprogramma allegata alla summenzionata concessione.

I Lavori inizieranno per la fine dell'anno. Per quanto riguarda la Discarica di San Giovanni in Fiore, abbiamo ripristinato l'attività di conferimento grazie al sostegno della Regione Calabria che sta completando di sanare le inadempienze dell'ATO, attraverso gli atti di un commissario ad acta, appositamente nominato con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale On. Jole Santelli. Dal 28 di Agosto la riapertura della discarica, servirà metà del fabbisogno regionale in materia di conferimento.

Nel sistema regionale calabrese, il Consorzio Valle Crati "Ente Pubblico", rappresenta un modello di eccellenza, nel settore della depurazione e nella gestione delle discariche di conferimento. Un ringraziamento al Presidente della Giunta Regionale On. Jole Santelli, per l'attività svolta. Ho sempre sostenuto e sostengo Jole Santelli, che stimo molto per le sue battaglie di libertà e di correttezza, di cui aveva grande stima anche il mio amico e mentore On. Mauro Mellini, noto per le sue battaglie civili e di libertà. Per questi motivi siamo pronti a sostenere con la nostra struttura pubblica il Presidente Santelli, per la risoluzione delle emergenze presenti sul territorio regionale". Lo scrive in una nota il presidente del Consorzio Valle Crati, Maximiliano Granata.