Corte dei Conti, Aronica Procuratore regionale della Calabria

Maria Rachele Anita Aronica ha conseguito la promozione a Presidente di Sezione della Corte dei conti (DPR del 14 agosto 2020) ed ha assunto le funzioni di Procuratore regionale della Corte dei conti per la Calabria . Ne da' notizia un comunicato della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la regione Calabria. "Il Procuratore Aronica - si aggiunge nella nota - proviene dalla Sicilia dove e' stata titolare della Procura d'Appello presso la Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Sicilia".

Dettagli Creato Venerdì, 28 Agosto 2020 19:37