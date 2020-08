Il 31 agosto gruppo Pd del Consiglio regionale incontra Cgil, Cisl e Uil per discutere del rilancio della Calabria

"Ringrazio i segretari confederali regionali di Cgil, Cisl e Uil per aver accolto il nostro invito". E' quanto afferma in una nota il capogruppo del Pd alla Regione, Domenico Bevacqua in vista dell'incontro che gli eletti dem a Palazzo Campanella avranno con i sindacati lunedi' a Lamezia Terme "per discutere di una strategia di rilancio della Calabria". "L'incontro segna l'avvio di una fase di interlocuzione serrata con tutti gli attori sociali calabresi - prosegue Bevacqua - perche' crediamo che i temi sul tavolo siano cosi' tanti e di importanza essenziale che la politica sia chiamata a promuovere uno sforzo di coinvolgimento collettivo: nessuna componente del tessuto socio-economico della nostra terra puo' restare esclusa in tempi, come quelli che viviamo, di estrema complessita' e che richiedono l'apporto costruttivo di ogni singolo elemento rappresentativo della realta' lavorativa, imprenditoriale e dirigente calabrese. Le risorse che si prospettano - sostiene ancora il capogruppo Pd in Consiglio regionale - configurano un quadro di possibilita' che non si ripeteranno: la politica intelligente non puo' e non deve commettere l'errore di sentirsi autosufficiente. L'unico metro di valutazione delle proposte dovra' essere il merito, la fattibilita' e l'utilita' delle medesime. L'unico fine, la crescita sostenibile e lungimirante di territori e comunita'".

