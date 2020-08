OdG Calabria: “Nino Calarco pezzo di storia del giornalismo”

"Con Nino Calarco se ne va un importante pezzo di storia del giornalismo calabrese e siciliano. Nino Calarco ha diretto e guidato per 44 anni, assieme all'editore Uberto Bonino e a Gianni Morgante, la Gazzetta del Sud facendola diventare un giornale di assoluto livello e di consolidata credibilita', specchio fedele e quotidiano delle regioni e delle comunita' di riferimento. Voglio esprimere, a titolo personale e a nome del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Calabria, profondo cordoglio per la scomparsa di un uomo che, come giornalista e anche come politico, ha dato tanto alla Calabria". E' quanto afferma il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri. "Nino Calarco - aggiunge Soluri - ha allevato intere generazioni di giornalisti trasferendo, in tutti, quelli che sono stati sempre i suoi valori di riferimento vale a dire la correttezza, l'equilibrio, l'approfondimento serio della notizia, la terzieta' del giornale rispetto ai temi trattati. Se la Gazzetta del Sud e' il giornale importante e rispettato che e' lo deve certamente a tutti i suoi padri fondatori. E Nino Calarco - conclude Soluri - e' stato, assieme a Bonino e Morgante, certamente uno di essi".

Dettagli Creato Martedì, 25 Agosto 2020 19:38