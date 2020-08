Coronavirus, Magorno lancia l’allarme: “Governo vari nuove restrizioni per fermare curva del contagio”

"In questi giorni i contagi da Covid19 sono tornati a crescere in modo preoccupante, il rischio e' che in poco tempo vadano persi mesi di sacrifici. Cosa aspetta il governo per mettere in campo nuove, doverose, misure restrittive per fermare la crescita della curva?". Cosi' il senatore di Italia Viva Ernesto Magorno.

"Sulla salute - aggiunge Magorno - non si scherza, non possiamo perdere altro tempo, ogni istante e' prezioso: subito azioni decise per evitare ogni sorta di assembramento e ogni potenziale situazione di diffusione del virus che, come abbiamo visto, non allenta la presa. E' una necessita' immediata, bisogna fare presto".