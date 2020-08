Maria Francesca Guido lancia la sua collezione estiva

Da Miss Calabria a imprenditrice del settore della moda il passo è stato breve. MariaFrancesca Guido, Miss Calabria 2017 e Miss Italia Interflora 2017, ha soli 24 anni ma ha già le idee chiarissime. Tanto chiare da aver lanciato il suo marchio "Mfg" con la collezione estiva "Beachwear4". Una collezione che la cosentina Guido ha pensato di rendere inclusive mood ovvero pensata senza taglie per essere indossata da tutti. La moda di "Mfg" punta, dunque, a far sentire tutti a proprio agio con il proprio corpo e con il proprio stile. Un messaggio che diventa ancora più importante se a lanciarlo è una giovane imprenditrice con una importante esperienza nel settore della moda e della bellezza. Ma le peculiarità di "Mfg" non si fermano a questo. La collezione, ha pensato l'imprenditrice laureata in Economia all'Università della Calabria, è totalmente made in Italy, anzi, made in Calabria: dalle location di lavoro e di promozione, ai tessuti passando per i lavori di sartoria realizzati con la preziosa collaborazione di Giuseppe Cupelli che fornisce anche le fondamentali tecniche su stoffe da utilizzare e sui modelli da sviluppare.

Nonostante il periodo Covid, la Guido ha voluto lanciare ugualmente la propria collezione "Beachwear4" usando la sua immagine negli shooting fotografici che, anche in questo caso, sono realizzati con fotografi calabresi (Marianna Zupi e Domenico Longo), per valorizzare un'altra eccellenza della regione. A breve partirà una nuova campagna pubblicitaria che, oltre a presentare gli ultimi modelli, includerà le varie "body shape" armonizzando i corpi senza dover scendere a patti con la taglia. Un'occasione per creare anche nuove collaborazioni con fotografi, esperti di sartoria e altri operatori del settore della moda.