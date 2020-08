Estradizione di Salvatore Mancuso, spunta l’Italia per il narcotrafficante legato alla 'ndrangheta

Salvatore Mancuso, uno dei piu' temibili capi del paramilitarismo colombiano, ha scontato una lunga condanna per narcotraffico negli Usa ed ora e' in attesa di estradizione, in una decisione che il 26 agosto dovrebbe farlo rientrare in Colombia ma che potrebbe portarlo in Italia, Paese di cui ha la nazionalita' e conti da regolare con la giustizia. L'allarme per uno scenario che permetterebbe a Mancuso, 56 anni, di evitare i tribunali colombiani che lo vogliono processare per reati e massacri compiuti quando era un leader delle Autodifese unite della Colombia (Auc), e' stato lanciato dall'organizzazione statunitense Human Rights Watch (HRW).

"Le autorita' colombiane - ha ammonito HRW - sembrano aver dedicato pochi sforzi per cercare di ottenere il suo ritorno. Dovrebbe essere processato per le atrocita' commesse, e la sua testimonianza avrebbe un grande valore per scoprire la piena verita' sui crimini dei paramilitari e dei loro complici".

Simili timori sono stati manifestati dall'Ombudsman (Difensore del popolo) colombiano che si e' mosso per far si' che le autorita' di Bogota' adottino le iniziative per garantire che "Salvatore Mancuso sconti le condanne imposte dal sistema giudiziario colombiano, garantendo in questo modo i diritti delle vittime, specialmente per quanto riguarda la verita' e la giustizia".

"Le azioni compiute da Mancuso attraverso il Blocco Catatumbo delle Auc - ha concluso l'Ombudsman - costituiscono crimini di lesa umanita' e gravi crimini di guerra".

Via Twitter il presidente colombiano Ivan Duque ha ricordato che Mancuso "ha gravi debiti pendenti con la giustizia colombiana ed e' per questo che abbiamo chiesto la sua estradizione". Se dovesse essere estradato in Italia, ha assicurato, "ci rifaremo ai principi di giurisdizione universale per i crimini di lesa umanita'. Ed i suoi non resteranno impuniti". Nato in Colombia da padre campano, Mancuso e' ricercato dalla magistratura italiana per la sua complicita' in varie operazioni di narcotraffico internazionale, nelle quali e' coinvolta anche la 'Ndrangheta calabrese.