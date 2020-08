Leggi sul gioco d’azzardo in Italia

In Italia, il gioco d'azzardo, le scommesse e le lotterie, contrariamente ad alcuni paesi, sono legali. Per poter operare, i fornitori devono acquisire una licenza di gioco d'azzardo ed esibire la certificazione AAMS. Il gioco d'azzardo ha raggiunto il suo picco più alto negli ultimi anni, raggiungendo un'entrata di circa 102 miliardi di euro, attraverso l'utilizzo di slot machines e giochi nelle sale da casinò, come roulette e poker. Anche le scommesse sportive sono molto popolari in Italia. Basti pensare che nel 2017, le scommesse calcistiche hanno generato la più alta cifra, raggiungendo circa 8 miliardi di euro. Anche le scommesse ippiche contribuiscono in gran parte con le entrate annuali di questo particolare settore.

La storia del gioco d'azzardo in Italia

L'Italia ha una lunga storia di gioco d'azzardo, che risale ai tempi dell'Impero Romano. Il primo stabilimento di gioco d'azzardo pubblico fu aperto a Venezia nel 1638. Si dice anche che i giochi del Baccarat e del Bingo siano stati inventati in Italia verso la fine del XV secolo. Il gioco d'azzardo italiano ha anche fortemente influenzato lo sviluppo delle scommesse in tutta l'Europa occidentale. Infatti, la parola "casinò" è di origine italiana. Sorprende, quindi, che oggi in Italia ci siano solo cinque casinò veramente importanti e nessuno di essi si trova a Roma.

Dopo la caduta dell'Impero Romano, le tradizioni legate al gioco d'azzardo continuarono. Molti credono che il Baccarat abbia origini italiane e si suppone che esistesse in Italia prima del 1400. Era di moda infatti giocare a dadi tra i nobili della società romana, mentre i giochi da tavolo venivano svolti da gente comune e i soldati.

"Lo Giuoco del Lotto D'Italia" è un altro gioco italiano considerato il prototipo del bingo moderno.

Secondo le voci, la roulette, sebbene abbia una chiara origine francese, ha un legame con l'Italia ed è apparsa grazie al gioco italiano "Bibiri".

I più famosi casinò italiani

Nell'Italia di oggi, il gioco d'azzardo è fortemente regolamentato dal governo, ma nonostante ciò, ci sono una moltitudine di casino sicuri ed imperdibili che offrono ai visitatori delle esperienze uniche, con la possibilità di vincere grosse cifre. Grazie alla loro eleganza, sono diventata meta di molti turisti amanti del gioco.

Casinò di Campione d'Italia

Il casinò di campione d'Italia è un casinò relativamente grande. Offre 650 slot machine. Anche il numero totale di tavoli da gioco dal vivo è decisamente alto. Gli amanti del poker troveranno tavoli da poker con giochi come il Texas Holdem Poker. Il casinò di Campione d'Italia offre i classici giochi da tavolo come il Blackjack e la Roulette e in più i giochi da tavolo di Poker,Baccarat, Craps e Trente et Quarante.

Casinò di Sanremo

Il casinò di Sanremo è un casinò relativamente grande, oltre ad essere uno dei più famosi e conosciuti in tutto il mondo. Ci sono 11 diverse sale da gioco:

· 6 sono dedicate alle slot machin

· 4 sono dedicate ai giochi da tavolo

· 1 sala privata

In quest'ultima si giocano di tanto in tanto importanti tornei di poker come l'Italian Poker Tour e l'Europa. Grazie al fatto che l'edificio che ospita il casinò è stato costruito nel 1905, l'arredamento è davvero elegante e lussuoso.

Casinò di Venezia

Situato nel sestiere di Cannaregio Ca' Vendramin Calergi è il casinò storico di Venezia. Un maestoso palazzo costruito tra il XV e il XVI secolo, si affaccia sul Canal Grande. Oggi il palazzo ospita il Casinò di Venezia e il Museo Wagner, in quanto è ricordato come il luogo dove morì il compositore Richard Wagner. Nel corso della storia, si è rapidamente affermato come cuore pulsante della scena del gioco d'azzardo della città. Giochi di roulette, tradizionali giochi di carte e spettacolari slot machine fanno di questo luogo un luogo perfetto dove trascorrere una notte emozionante a Venezia. Tra i giochi a disposizione potrete trovare: Roulette francese, Black Jack, Poker Caraibico, Slot Machine, Fair Roulette, Chemin de Fer.

Giocare nei casino italiani online

Molti casinò italiani danno agli utenti la possibilità di giocare online, tramite PC, smartphone o tablet. A differenza di molti altri paesi europei dove il gioco d'azzardo online non è legale, l'Italia è un mercato molto aperto per il gioco d'azzardo online e per i giocatori online ed è per questo che molti casinò online internazionali operano in questo bellissimo paese.

Anche se, quando si parla di gioco d'azzardo online in Italia, troverete centinaia di opzioni diverse per tutte le vostre esigenze di gioco, ma la maggior parte di esse potrebbe non essere adatta a voi.

Prima di iscrivervi in un sito di gioco d'azzardo online, controllate sempre che sia certificato AAMS. Se il sito o la app che state utilizzando non presenta questa certificazione, rischierete di essere truffati e perdere denaro. Nei casino italiano online potrete anche usufruire di molti bonus per aumentare le vostre probabilità di vincita:

· Nessun deposito

Molti casinò online offrono bonus senza deposito ai loro giocatori. Se state cercando di giocare ai giochi di casinò online senza investire un solo centesimo, allora lo potrete fare senza alcun problema.

· Giri gratis

Un bonus di giri gratis è per i giochi di slot online e mobile, dove si può provare a giocare ad una slot con poco rischio. Se il casinò vi dà un bonus di ipoteticamente 5 giri gratis, vi è permesso di girare cinque volte su una specifica slot-machine senza pagare e tutto quello che vincete andrà nel vostro conto corrente.

FAQ

Chi può giocare d'azzardo in Italia?

Secondo la legge casino in Italia il gioco d'azzardo può essere adoperato solo da soggetti maggiorenni, che abbiano perciò compiuto 18 anni di età.

Che giochi si possono trovare nei casinò italiani?

All'interno dei casinò in Italia, è probabile che si possa godere di una varietà di giochi. Ad esempio, troverete slot machine, bingo, e giochi da tavolo come il poker dal vivo. In molte strutture è possibile anche fare scommesse sportive (calcistiche, ippiche, ecc.).

Posso alloggiare nei casinò italiani?

Sì, la maggior parte dei casinò italiani offrono la possibilità di alloggiare in stanze lussuose ed eleganti.