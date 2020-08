Chiusura discoteche, Tajani: “Decisione del Governo tardiva”

"La decisione delle discoteche e' arrivata male e in ritardo. La presidente della Regione Calabria ha chiuso le discoteche prima del governo, cosi' come ha fatto il presidente della Regione Basilicata. Il problema vero e' che non si danno le giuste spiegazioni ai cittadini, si crea troppa incertezza, tra l'opinione pubblica si crea preoccupazione". Cosi' il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani al Tg4.

"Il governo deve spiegare ai cittadini cosa bisogna fare, quali sono i rischi. Naturalmente serve anche la collaborazione dei cittadini, soprattutto dei giovani che devono rispettare le distanze e devo utilizzare la mascherina. Chiaramente andare in discoteca la sera tutti insieme non e' fattibile, ci si passano bottiglie di birra e questo non si puo' fare perche' e' dannoso per la nostra salute. Un giovane puo' essere un portatore sano ma poi puo' contagiare anziani che hanno gia' qualche patologia, cosi' si corrono rischi. Il principio e' giusto, limitare e chiudere le discoteche, ma si e' fatto male spiegando male ai cittadini. Purtroppo continua a essere un governo che fa confusione e non da' certezze alla cittadinanza".

"Quella dell'Italia" in Tunisia "e' una missione tardiva, l'Italia doveva arrivare ad accordi bilaterali con i Paesi da dove parte l'immigrazione clandestina. Ne sono arrivati troppi durante quest'estate, noi l'avevamo previsto con largo anticipo, avevamo chiesto anche la chiusura delle frontiere esterne dell'Europa. Si e' investito denaro in Libia e Tunisia ma non e' sufficiente. Si prende tutto sottogamba e si agisce con grande ritardo, si e' mosso molto male il governo - ha aggiunto -. Sono arrivati immigrati clandestini portatori di coronavirus, e' successo anche in provincia di Viterbo, dove grazie a Forza Italia sono stati spostati. Quello del governo e' un atteggiamento deplorevole, poca attenzione e poca sensibilita'".