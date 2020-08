Referendum taglio dei parlamentari, l’appello dei Verdi e del Laboratorio Riformista: “Costituiamo comitato calabrese per il No”

La Federazione calabrese dei Verdi e le associazioni 'È tempo di reagire' e 'Laboratorio Riformista Calabrese' intendono animare la campagna referendaria costituzionale per la modifica del numero dei parlamentari della repubblica. Con un appello a tutta la società civile calabrese, chiamano a raccolta quanti vogliano battersi "per sbarrare la strada alla legge di riforma costituzionale votata dal Parlamento".

Nei prossimi giorni verrà costituito un comitato con i cittadini, gli esperti e i dirigenti politici che vorranno rispondere all'appello.

"La Costituzione è del popolo e per il popolo. L'ha voluta il popolo italiano – si legge nell'appello - per affermare il supremo principio di legittimità democratica. È concepita per il popolo, in nome del quale ogni potere si esercita nel nostro sistema costituzionale.

I populisti hanno avvelenato la fonte del dibattito democratico attingendo ai più antichi strumenti della delegittimazione demagogica. E la delegittimazione del potere legittimamente costituito è sempre stata l'anticamera della svolta reazionaria.

Oggi c'è un solo modo per resistere al tentativo di modifica studiato per solleticare i più bassi istinti populistici, senza il minimo beneficio per il popolo italiano: votare No al referendum confermativo costituzionale del 21 settembre.

Facciamo appello ai democratici calabresi, per la difesa della nostra costituzione e dei suoi principi di rappresentatività e per la costituzione di un comitato calabrese per il No".