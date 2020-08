Trenitalia: dal 15 al 30 agosto dodici Frecciarossa in più fra Milano e la Calabria

Saranno in tutto 12 i collegamenti Frecciarossa aggiuntivi che fino alla fine di agosto potenzieranno l'offerta ordinaria di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) con il Sud, a servizio delle principali mete turistiche, per facilitare gli spostamenti degli italiani, offrendo così un sostegno concreto al turismo e all'economia del territorio.

Alla scoperta della Calabria e del Sud con il Frecciarossa

Alle 6 corse già annunciate nei giorni scorsi per il secondo weekend di agosto, se ne aggiungono altre 12 previste per la settimana di Ferragosto e per quelle successive.

Nel dettaglio, questi gli orari e le date programmate:

Frecciarossa Milano C.le (11.50) – Reggio Calabria (22.05) nelle giornate del 15, 21, 22, 23, 27, 28, 29 agosto

Frecciarossa Reggio Calabria (11.50) – Milano C.le (22.10) nelle giornate del 16, 22, 23, 24, 28, 29, 30 agosto.

I Frecciarossa fermano a Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta-Palinuro, Sapri, Maratea, Scalea, Paola, Lamezia Terme, Vibo Pizzo, Rosarno e Villa San Giovanni.

Dal primo agosto, inoltre, per rendere ancora più agevole il collegamento fra la Sicilia e le città servite dall'Alta Velocità, sono in totale 30 le corse giornaliere delle navi veloci di Blu Jet (Gruppo FS Italiane) fra Messina e Villa San Giovanni.

Il potenziamento dei collegamenti verso le maggiori mete vacanziere della Penisola conferma la forte attenzione da parte del Gruppo FS Italiane a sostegno del turismo, volano dell'economia nazionale e pilastro fondamentale per la ripresa del Paese.

I biglietti per i nuovi collegamenti sono già in vendita su tutti i canali Trenitalia.