Rifiuti, Capitano Ultimo: "Problema che si può affrontare stando accanto ai sindaci"

"Il problema della depurazione e dei rifiuti si può affrontare se stiamo tutti quanti accanto ai nostri sindaci". Lo ha detto l'assessore regionale all'Ambiente, Sergio De Caprio alias Capitano Ultim, parlando con i giornalisti, a Catanzaro, a margine della conferenza stampa di presentazione del Paf. "Dobbiamo capire - ha aggiunto De Caprio - che i sindaci sono il Tricolore, la bandiera che c'è in ogni piccola comunità nei cui confronti cui tutti i cittadini, tutti i portatori di interesse, la società civile, devono mettersi a disposizione aiutandoli a progettare. I paesi sono nostri. Il sindaco è un simbolo. Finita la campagna elettorale è lo Stato, il presidio, la fiducia, l'imparzialità, la nostra speranza. Diamogli le capacità tecniche. La Regione supporterà i sindaci in ogni modo perché è la somma di 404 comuni, non è una struttura di dominio, non è una struttura gerarchica. E' una struttura che accompagna che porta la Costituzione vicina ai cittadini, l'amministrazione vicina ai cittadini. Questa sussidiarietà orizzontale va praticata senza superbia senza propaganda. Vince la democrazia".

In merito alle procedure per conferire i rifiuti fuori regione De Caprio ha spiegato che "sono avviate e le incrementeremo ancora di più nei prossimi giorni, le stiamo affrontando seguendo le norme tecniche e amministrative che sono previste". Quanto al Piano regionale dei rifiuti l'assessore regionale all'Ambiente ha sostenuto che "stiamo migliorando, per quello che è possibile, il vecchio piano regionale. Abbiamo individuato delle tecnologie che rispondono alle indicazioni dell'Unione europea. Promuoviamo degli impianti che non hanno emissioni climalteranti che rendono pragmatica l'economia circolare e con questi impianti, soprattutto di vetrificazione, riusciremo a gestire il dimensionamento dei rifiuti, sviluppando raccolta differenziata e compostaggio di prossimità. Arriveremo in due anni a discarica zero. Daremo spazio al recupero dei materassi, aumenteremo gli impianti di compostaggio per avere un compost di alta qualita'". Proprio sui rifiuti, prima che iniziasse la conferenza, un cittadino ha fermato l'assessore intervenendo sull'argomento e facendo vedere ai presenti una rete da pesca che insieme ai suoi figli aveva trovato sulla spiaggia a pochi metri dal suo ombrellone, nella quale erano impigliati numerosi detriti di plastica. A lui De Caprio ha chiarito come "non bisogna arrendersi mai, soprattutto non bisogna abbandonare questo atteggiamento di amore verso la legalità che è l'esempio verso i nostri figli. Chi raccoglie i rifiuti sulla spiaggia ama la propria terra ed è un eroe ed è questo eroismo che deve essere incentivato per sconfiggere l'avidità, l'ignoranza di chi spesso non ama nemmeno i propri figli".