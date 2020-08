Online bando nuova nave per quarantena migranti, che sarà ormeggiata al largo delle coste calabresi

È on line l'avviso pubblico per il noleggio di un'altra nave da destinare all'assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi. Lo comunica il Ministero dell'Interno. L'avviso, emanato dal ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, a seguito della determina a contrarre firmata dal soggetto attuatore, il capo del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del ministero dell'Interno, è consultabile sul sito del Mit insieme alla documentazione tecnica. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 10 di venerdì 7 agosto prossimo.

La nave sarà destinata alle coste meridionali della Calabria, dove stazionerà prevalentemente. Intanto, ieri sono iniziate le operazioni di trasferimento sulla nave Gnv Azzurra dei migranti presenti nell'hotspot di Contrada Imbriacola a Lampedusa. Sono 300 i tunisini saliti a bordo.