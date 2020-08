Vono (Iv): "A ministro Provenzano richieste per il Sud, fiscalità agevolata e sostegno alle donne"

"Abbiamo incontrato, insieme al collega della Camera Vito De Filippo, il ministro Provenzano per condividere alcune idee da mettere in campo subito per il Sud per contrastare gli effetti negativi della crisi che hanno determinato un calo della qualità del lavoro associato ad un peggioramento della tenuta sociale. Pensiamo ad un modo di intervenire che ci consenta di mantenere la tenuta sociale e che vada al di là del contributo a fondo perduto che non basta per affrontare il medio- lungo periodo". Così in una nota la senatrice di Italia Viva Silvia Vono.

"Agire subito con interventi di fiscalità agevolata rendendo la misura strutturale può essere – spiega l senatrice renziana - una proposta interessante per consentire alle imprese di organizzare gli investimenti. Pensare a misure che ci permettano di arrivare al 2030, anno in cui si conclude il ciclo di programmazione europea, previa notifica alla Commissione europea per il nuovo ciclo che si apre. Un'altra misura interessante è intervenire sul lavoro delle donne al Sud per colmare il divario di genere nel mercato del lavoro che è un elemento di arretratezza non indifferente nel contesto europeo. Abbiamo pensato alla possibilità di una decontribuzione del 100% per i primi due anni per chi privilegia l'assunzione femminile al Sud a tempo indeterminato utilizzando risorse disponibili da rendicontare come anticipo già per il periodo restante del 2020. Ogni proposta va discussa e migliorata ma la certezza è che l'Italia può ripartire solo se si pensa al Sud come parte integrante e fondamentale del paese", conclude Vono.