Il Dipartimento di Culture, Educazione e Società sta predisponendo il piano per la riapertura in presenza e allo stesso tempo ripensando le modalità didattiche di fruizione delle lezioni. Le condizioni a contorno non consentiranno però, nell'immediato, una ripresa a regime di tutte le attività e la didattica a distanza resterà modalità ordinaria almeno fino al prossimo 31 dicembre.

Ciò graverà inevitabilmente sul bilancio delle famiglie calabresi in un contesto generale di fragilità diffusa del sistema economico regionale.

Sarebbe di grande aiuto poter offrire ai nostri studenti connettività web gratuita per i prossimi mesi.

In questo momento così delicato chiediamo, quindi, il vostro sostegno al fine di garantire a tutti la possibilità di partecipare alle attività didattiche - anche in mobilità - fornendo agli studenti una SIM con 20 giga al mese di traffico dati.