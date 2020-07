Patriciello: “Recovery Fund è occasione rilancio per la Calabria”

"Bene gli incontri avviati dalla presidente Jole Santelli in Calabria per la programmazione delle risorse comunitarie per il prossimo settennio. La Calabria non puo' perdere questa grande opportunita' di rilancio. Bisogna evitare gli errori del passato e programmare con criterio". Lo ha detto Aldo Patriciello eurodeputato di Forza Italia e componente del Gruppo Ppe, commentando i lavori della due giorni di confronto in Regione, dal titolo 'Il Futuro e' Calabria - 2021/2027 scenari e modelli'. "Il Sud sara' beneficiario di una grossa fetta dei fondi del Recovery fund - ha poi aggiunto Patriciello - si tratta di un'ulteriore opportunita' che non dovra' essere sprecata, saremo al fianco delle istituzioni locali che dovranno saper individuare le criticita' e mettere in atto una progettazione mirata, avendo come unico obiettivo quello di consegnare ai calabresi una programmazione che sia aderente ai bisogni del territorio. La politica locale ha il dovere di investire al meglio i soldi che arriveranno da Bruxelles".

Dettagli Creato Venerdì, 31 Luglio 2020 12:09