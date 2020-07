Guardia di Finanza, cambio al vertice in Calabria: Solombrino è il nuovo comandante

Nella caserma "Pietro Lagana'" di Catanzaro, alla presenza del comandante interregionale dell'Italia Sud-Occidentale, generale Carmine Lopez, nonche' di una rappresentanza di militari del comando regionale Calabria, del Reparto T.L.A. Calabria, della sezione dell'associazione Finanzieri d'Italia di Catanzaro e del consiglio di base della rappresentanza militare, con una sobria cerimonia, e' avvenuto l'avvicendamento al comando della Regione Calabria tra il Generale di divisione Fabio Contini ed il generale di brigata Dario Solombrino.

Nel suo indirizzo di saluto, il generale Contini ha rivolto a tutti i finanzieri della Calabria, profonde parole di ringraziamento per l'intensa attivita' svolta e per i prestigiosi risultati raggiunti durante i suoi tre anni di comando nonche' un sentito riconoscimento per il fondamentale lavoro svolto dall'organo di staff che, oltre a contribuire all'ottimale funzionamento dei reparti, con impegno, dedizione e professionalita', ha sostenuto l'attivita' di indirizzo e controllo.

Il generale Solombrino, nella sua qualita' di comandante provinciale di Catanzaro assumera', temporaneamente, l'incarico di comandante regionale. Nel proprio discorso di insediamento, ha rivolto un indirizzo di saluto al comandante interregionale ed al generale Contini e ringraziato la superiore gerarchia per il prestigioso incarico di cui si sente onorato, assicurando il massimo impegno e determinazione.

Il generale Lopez ha ringraziato il generale Contini per il pregevole lavoro svolto in Calabria augurandogli, nel contempo, nuovi successi personali e professionali al Comando delle unita' speciali.

(Foto Ansa)