"Mentre il governo litiga per cancellare i Decreti sicurezza e non rinvia i pagamenti delle tasse, solo in Calabria rischiano di sparire 9mila imprese. Grazie a Conte-Pd-5Stelle avremo meno lavoro ma più clandestini. Questo governo mette in pericolo l'Italia"." Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Dettagli Creato Mercoledì, 29 Luglio 2020 18:38