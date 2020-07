Berlusconi in videoconferenza con Santelli e i governatori di FI: "Rischio nuova ondata Covid da migrazioni, necessario un controllo rigoroso delle frontiere"

"I governatori di Forza Italia rappresentano un modello di buongoverno: durante la pandemia hanno capito prima degli altri che, mentre si combatteva l'emergenza sanitaria, bisognava innalzare un muro per difendere il tessuto produttivo dall'altra crisi, dalla crisi economica. Raccolgo con preoccupazione e condivido il loro appello al governo affinché vigili sul rischio di una nuova ondata di coronavirus di importazione, che passa per gli immigrati che arrivano clandestinamente in Italia. Mai come oggi e' necessario un controllo rigoroso delle frontiere".

Così Silvio Berlusconi, collegato in videoconferenza alla riunione con i governatori di Forza Italia organizzata dalla Forza Italia Web School. "Siamo in campo e ci impegneremo per avere un buon risultato alle Regionali del prossimo settembre", ha poi aggiunto il presidente di FI, nel corso del suo intervento durante la riunione cui hanno preso parte Erano la presidente della Regione Calabria Jole Santelli, il collega della Basilicata Vito Bardi, quello del Piemonte Alberto Cirio, e quello del Molise Donato Toma.