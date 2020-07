Serena Del Negro aderisce a Italia Viva

"La visita di Elena Bonetti a Catanzaro ha risvegliato la voglia di impegnarsi attivamente per la Calabria. Serena Del Negro, donna determinata e convinta delle potenzialità del nostro territorio aderisce ad Italia Viva, proprio a Soverato. Svolge la sua professione di medico specialista in ginecologia al Presidio Ospedaliero di Soverato ed è da sempre attenta ai temi femminili con una particolare predisposizione, anche grazie alla sua attività, al campo della ricerca sulla medicina per le donne di cui si occupa, quotidianamente, con grande disponibilità e professionalità. Oggi, Del Negro decide di aprirsi al territorio mettendo in campo la sua personalità per un progetto che va oltre la città ma che potrebbe partire proprio da Soverato." Lo annuncia in una nota la senatrice di Italia Viva Silvia Vono.

Dettagli Creato Domenica, 26 Luglio 2020 19:34