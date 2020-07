Pari opportunità, Vono (IV): La Calabria risponda all'invito del governo

"La Calabria risponda all'invito del governo. Adeguarsi alla L. 20/2016 sulla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive è indispensabile per garantire qualità ad ogni forma di democrazia e per avere una rappresentanza di genere "sana". L'impegno politico associato alla responsabilità non può prescindere dal determinarsi a ritenere necessario rispondere all'invito del governo da parte della Regione Calabria per dare seguito ad un tema fondamentale di proposta di una proposta complessiva di riforma della legge elettorale." Lo dichiara in una nota la senatrice di Italia Viva Silvia Vono.

Dettagli Creato Domenica, 26 Luglio 2020 19:30