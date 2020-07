Turismo religioso, Di Natale: "Incontro proficuo in Regione"

"Lo ritengo un altro passo avanti, certamente non secondario, per una necessaria tutela e un'adeguata valorizzazione del santuario di San Francesco di Paola, che rappresenta per l'intera Calabria un patrimonio culturale, turistico, paesaggistico e ancor di più luogo spirituale e di preghiera per tanti fedeli e turisti". Commenta così, il consigliere Graziano Di Natale (Iric), Segretario-Questore dell'Assemblea regionale, l'incontro svoltosi nella Cittadella regionale col vertice dei Minimi del Santuario paolano e l'Assessore regionale al Bilancio e politiche del personale, Francesco Talarico.

"Nel corso dell'incontro nella sede della Giunta – continua l'esponente politico – , non solo è stato rimarcato il grande valore del Santuario del nostro Santo, ma è stato avviato, come ha voluto sottolineare lo stesso assessore Talarico, un percorso virtuoso per dare concretamente vita alla riqualificazione e un nuovo inizio per la costruzione di una rete turistica che veda al centro la figura del taumaturgo calabrese, venerato in diversi comuni della regione Calabria nonché nell'Italia e nel mondo".

"Ritengo infatti – aggiunge Di Natale – che Paola e il suo Santuario possano svolgere un ruolo attivo e determinante per rimettere in moto un flusso di turismo religioso in grado di valorizzare uno dei luoghi più belli e mistici esistenti nel nostro territorio con significative ricadute anche su altri attrattori presenti sul territorio regionale".

"La Regione Calabria – conclude il Segretario-Questore dell'Assemblea di Palazzo Campanella – è sempre stata vicina alla comunità dei frati Minimi di San Francesco di Paola e sono certo che continuerà ad esserlo mettendo in atto una serie di progetti che vedano il Santuario, e ancor di più la figura del Santo, come punto nevralgico dell'intera Calabria vista come meta di turismo di fede e di culto".