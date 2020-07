Ammortizzatori auto: cosa bisogna sapere

Un'auto in forma è necessaria in particolare in questa bella stagione estiva. Una vettura scattante capace di arrampicarsi per curve e strade tra mare e campagne deve essere in forma ed è importante avere ammortizzatori ottimi. Per avere la vettura sempre in massima efficienza si può curiosare su pezzidiricambio24.it qui si potrà sicuramente avere qualche cosa da acquistare.

Problemi più noti agli ammortizzatori

Gli ammortizzatori, in particolare in un territorio come il nostro dove le curve e le strade strette sono una caratteristica capita spesso di avere dei problemi in particolare alle sospensioni. Le sospensioni servono ad assorbire gli impatti causati dal terreno irregolare ecco perchè spesso si rompono o comunque si guastano ed andrebbero salvate. Trovare i problemi è facile.

Ecco come fare a riconoscere i danni agli ammortizzatori e alle sospensioni.

• Rumore;

• Vibrazione del volante;

• Perdite;

• Usura prematura e irregolare degli pneumatici.

I rumori alle sospensioni non sempre significano difetti degli ammortizzatori, questi però vanno sempre controllati, qualche volta potrebbe essere necessario sostituirli.

Ammortizzatori perfetti: attenti alle buche

Le strade nei mesi precedenti hanno avuto una carenza di manutenzione ed infatti oggi si notano parecchie buche ma attenzione! Prendere a pieno la buca magari in velocità fa molto male alla vettura ed in particolare agli ammortizzatori. Le vibrazioni del volante a seguito di un incontro ravvicinato con una buca significano sicuramente che serve un controllo importante e non è da escludere la necessità di cambio degli ammortizzatori. La loro integrità si può verificare anche nel proprio garage ma il montaggio degli ammortizzatori richiede esperienza non indifferente.

Ammortizzatori adattivi: cosa sono

Una delle ultime novità della tecnologia automotive: ammortizzatori adattivi, ovvero un particolare tipo di sospensione regolabile che si adatta a qualsiasi tipo di superficie stradale. Il tutto è possibile grazie alla tecnologia e la ricerca. Sono perfetti per chi deve fare viaggi lunghi infatti essi in gere possono aumentare significativamente la scorrevolezza, il comfort, la maneggevolezza, la leggerezza della vettura e la la stabilità contribuendo in modo importante alla sicurezza della guida.