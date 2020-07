Bevacqua (Pd): "Santelli avvii interlocuzione con ministro Provenzano"

"Esenzione dalle imposte per 10 anni per i nuovi investimenti produttivi nel territorio regionale. La vera sfida cui dobbiamo rispondere e' proprio questa". Lo afferma il capogruppo del Pd alla Regione Calabria, Domenico Bevacqua. "Ecco perche' - prosegue Bevacqua - la presidente Santelli deve avviare una proficua interlocuzione con il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, che lavora da tempo sul fronte della fiscalita' di vantaggio.

Se la Calabria non diventa attrattiva rispetto agli investimenti, rimarremo nella perenne condizioni di percettori di mance. Abbiamo assoluto bisogno - rileva il capogruppo regionale del Pd - di una intelligente e mirata fiscalita' di vantaggio, in linea con quanto si sta discutendo in seno al governo nazionale: la Calabria deve sostenere la battaglia che il ministro Provenzano sta portando avanti per un Sud che ha bisogno di recuperare il divario esistente prima di poter competere ad armi pari". Bevacqua osserva;: "Noi non vogliamo una Calabria che resti periferica e subordinata rispetto a processi di trasformazione del sistema-Paese che si preannunciano epocali. La nostra Regione deve avere la determinazione di osare. Le capacita' dei calabresi non mancano di certo. La politica deve tornare a pensare in grande. Noi ci siamo e vorremmo che il Consiglio regionale affiancasse e supportasse, in ogni sede istituzionale, tale impostazione".