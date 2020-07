Elezioni dell’Ordine dei Commercialisti: il progetto unitario delle sigle sindacali Adc, Anc e Ugdcec

A.D.C, A.N.C. e U.G.D.C.E.C, le tre sigle sindacali dei Dottori Commercialisti maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale, stanno elaborando un progetto unitario per le prossime elezioni per il consiglio dell'Ordine.

"L'obiettivo è quello di predisporre un documento in cui portare all'attenzione dei futuri candidati alla Presidenza, le idee e le proposte provenienti direttamente dalla base degli iscritti. Il ruolo del Dottore Commercialista è cambiato nel tempo ed è in continua evoluzione – si legge in una nota -. La professione di oggi è molto complessa, non si lavora più solo per il cliente, ma spesso anche per uno Stato in preda ad una continua schizofrenia normativa che complica la vita di aziende e professionisti. E' chiaro quindi che le esigenze e le necessità dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono diverse rispetto a quelle del passato ed è compito del proprio Ordine di riferimento riuscire a intercettarle".

"La fase elettorale non deve essere solo una ricerca di voti, ma deve essere il momento in cui si parla di progettualità e idee, per questo motivo riteniamo che prima di parlare di candidature bisognerebbe parlare di programmi – sostengono ancora A.D.C, A.N.C. e U.G.D.C.E.- . Le tre sigle sindacali affronteranno la fase elettorale in modo unitario mettendo al centro del loro progetto una serie di questioni che vanno, tra le altre, dalla necessità di valorizzare i giovani professionisti, al rispetto delle pari opportunità nella composizione degli organismi, al rafforzamento del ruolo dell'Ordine rispetto alle istituzioni giuridiche e finanziarie. E' necessario affrontare questo momento importante con un piglio unitario, puntando alla continuità amministrativa e cercando di evitare inutili contrapposizioni e fughe in avanti. Nei prossimi giorni i tre sindacati presenteranno un manifesto di idee che condivideranno con tutti i colleghi".