"Comunichiamo che presso il ministero dei Trasporti si è appena tenuto un incontro fra il compartimento regionale dell'Anas, i tecnici del MIT e l'assessore regionale Catalfamo. Si è discusso della realizzazione della nuova strada statale 106 a sud di Sibari a quattro corsie. Nei prossimi giorni Anas chiederà formalmente al MIT l'autorizzazione alla progettazione a 4 corsie dei tratti Sibari-Rossano e Rossano-Crotone.

L'incontro segue di pochi giorni quello avuto da noi col Viceministro Giancarlo Cancelleri, nel quale era emersa la volontà comune di lavorare per realizzare una nuova strada a quattro corsie. In quella sede il Viceministro aveva assunto l'impegno di incontrare i vertici della Regione Calabria per velocizzare i tempi, e siamo felici di constatare che la cosa sia effettivamente avvenuta a strettissimo giro. Un chiaro segnale del fatto che c'è grande attenzione da parte del governo su questa infrastruttura fondamentale per lo sviluppo della Calabria ionica. Vi terremo aggiornati nelle prossime settimane". Lo scrivono Francesco Forciniti (M5S Camera) e Rosa Silvana Abate (M5S Senato).

Dettagli Creato Giovedì, 23 Luglio 2020 13:23