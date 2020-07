Parte dalla Sila il progetto “Taste Experience Calabria - viaggio nella Calabria a Km0”

"Taste Experience Calabria - viaggio nella Calabria a Km0" è un progetto volto a soddisfare una richiesta turistica sempre più importante relativa ad esperienze da vivere in Calabria; una terra che ha moltissimo da offrire e raccontare, con un patrimonio storico e ambientale inestimabile, da rivivere attraverso la visita fisica nei luoghi di produzione delle eccellenze, ma anche attraverso i valori immateriali delle narrazioni. Il punto di forza del turismo esperienziale è la sostenibilità, che si traduce in percorsi a piedi, visite ai luoghi di produzione di eccellenza (campi coltivati, vigneti, allevamenti e aziende) e conoscenza delle tradizioni e tipicità locali dalla voce dei protagonisti. L'etica alla base è far entrare nel cuore dei partecipanti la Calabria autentica, attraverso il racconto, creando una sorta di 'dipendenza' calabra, che possa diffondersi grazie al feedback positivo dei turisti, che via via ne fanno esperienza, promuovendo altresì un circuito virtuoso, volto a rilanciare il nostro territorio e un ritorno all' identità nei suoi aspetti più intimi, nei valori storici e di tradizione.

Il progetto prevede un calendario di eventi programmati nelle 5 provincie calabresi. Di ogni provincia si valorizzeranno le tradizioni e le tipicità enogastronomiche che sono parte integrante di quel territorio. Le attività saranno programmate seguendo i cicli di produzione delle materie prime e secondo le tradizioni secolari tramandate dalle passate generazioni. I campi e gli allevamenti si trasformeranno in teatri in cui gli attori saranno i contadini/pastori, gli chef coinvolti, tra i migliori del nostro territorio, realizzeranno non solo piatti tradizionali ma anche innovativi, creando momenti di condivisione finalizzati ad amplificare l'esperienza e il ricordo. La prima tappa è prevista per domenica. L'Associazione Km0, in collaborazione con il Consorzio di Tutela Patata della Sila Igp, organizza una passeggiata nei campi di produzione e visita in azienda. Show cooking a cura della "Maccaroni Chef Academy", con la presenza dello chef Roberto Spizzirri. A seguire, ricette della tradizione con la Pitta 'Mpigliata 'Nchiusa, secondo l'antica tradizione di famiglia della sig.ra Rosa Iaquinta, del Forno "Parmella". Caffè e racconti della tradizione con la "Pacchiana" sangiovannese, con il tipico abito risalente al XVII secolo, la cui vestizione verrà curata dal maestro orafo G.B. Spadafora.

Equipaggiamento consigliato: Scarpe comode o sportive, cappello, macchina fotografica, mascherina.

Info e prenotazioni Le prenotazione dovranno essere effettuate tramite l'indirizzo mail entro il 25/07/2020, specificando Nome, Cognome, cellulare e numero di partecipanti. Tutti coloro che avranno prenotato verranno informati di eventuali cambiamenti del programma. Per maggiori informazioni, contattare i numeri telefonici 320/5734613 e 340/574482.

Una giornata dunque interamente dedicata alla Sila, alla natura ed all'esperienza visiva, ricca di atmosfera, di sapori, di relax. Il viaggio nella Calabria a km 0 è anche questo: rivivere luoghi e momenti, assaporando esperienze culinarie diverse, armonizzando con il territorio e con le tante qualità dei nostri prodotti. L'idea è vincente, in attesa delle altre tappe calabresi.