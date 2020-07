Estorsione a mercato ortofrutticolo di Firenze: condannati due uomini di origine calabrese

Due condanne e un'assoluzione nel processo, nato da un'inchiesta della procura di Firenze che ha portato a 5 arresti nel novembre del 2017, per un caso di estorsione e tentata estorsione avvenuto nel 2016 al Mercato ortofrutticolo di Firenze. Il tribunale di Firenze ha inflitto una pena a 11 anni e due mesi di reclusione a Carmelo Caminiti, 59 anni di Reggio Calabria, e di 9 anni a Paolo Malara, 46 anni di Catanzaro: per l'accusa i due, secondo gli investigatori legati alla cosca di 'ndrangheta dei De Stefano Tegano, sarebbero stati ingaggiati per attuare un recupero crediti illegale di 70mila euro di debito nei riguardi di una ditta fallita di proprieta' di due fratelli fiorentini, imprenditori ai mercati Mercafir. Assolto perche' il fatto non costituisce, come richiesto anche dal pm Angela Pietriusti, Angelo Nunziata, finito a processo con l'accusa di essere un presunto complice. Per lo stesso episodio sono stati gia' stati condannati con rito abbreviato Alessandro Santini, 57 anni di Bergamo, imprenditore nell'import export di ortofrutta, a 3 anni e 4 mesi, e Antonio Francesco Pizzimenti, 58 anni di Reggio Calabria, a 2 anni e 4 mesi. Ha patteggiato 1 anno e 7 mesi un altro imputato, Eugenio Potenza, napoletano, 47 anni residente a Trento, che avrebbe partecipato alle estorsioni. Per l'accusa, la ditta di Santini era stata ammessa tra i creditori del fallimento ma non volle aspettare i tempi della procedura per recuperare il denaro, scegliendo la via dell'estorsione.

Lunedì, 20 Luglio 2020