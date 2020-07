Base Riformista Calabria: mercoledì incontro con la Sottosegretaria Alessia Morani

Mercoledì 22 luglio alle ore 18:30 sulla pagina Facebook di Base Riformista Calabria (https://www.facebook.com/baseriformista.calabria ), area politica culturale del Pd, si terrà un incontro con la Sottosegretaria allo Sviluppo Economico, Alessia Morani. L'evento web è volto ad illustrare le misure economiche contenute nel Dl Rilancio. Il decreto prevede interventi per un valore di 55 miliardi di euro per limitare l'impatto economico dell'emergenza sanitaria su imprese, lavoratori con partite Iva, dipendenti, famiglie e terzo settore. Tante le misure previste all'interno del decreto dal superbonus al 110% agli incentivi per l'acquisto di auto Euro all'anticipo della cassa integrazione prevista per l'autunno.

All'iniziativa parteciperanno Giuseppe Marino, coordinatore regionale di Base Riformista e assessore comunale di Reggio Calabria, e Libero Notarangelo, consigliere regionale PD. Modererà l'evento Cristiana Viola.