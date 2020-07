Migranti, Lega: “ Ue ascolti Santelli e Musumeci su emergenza”

"L'emergenza migranti e' ormai fuori controllo e il governo italiano non sta facendo nulla per evitare che il nostro Paese diventi il campo profughi d'Europa: e' urgente che l'Ue inviti in audizione i governatori di Sicilia e Calabria, regioni in questi giorni piu' colpite dai fenomeni migratori, per ascoltare la loro voce". Cosi' si esprimono in una nota gli europarlamentari della Lega Vincenzo Sofo, Annalisa Tardino e Silvia Sardone. "Stando ai dati piu' recenti - scrivono - quasi 10 mila immigrati sono sbarcati in Italia nel 2020, con numerosi focolai di Coronavirus confermati in diversi centri di accoglienza: la situazione e' preoccupante e le autorita' incontrano difficolta' a far rispettare la quarantena agli immigrati, molti dei quali fuggono ai controlli. Per non parlare dei gravi episodi di violenza contro esponenti delle forze dell'ordine. Questo - aggiungono - e' inaccettabile: abbiamo scritto a Juan Fernando Lopez Aguilar, a capo della Commissione Libe, e Pascal Canfin, presidente Commissione Envi del Parlamento Europeo, affinche' invitino con urgenza i governatori Musumeci e Santelli, per discutere quali misure urgenti adottare per affrontare questa minaccia alla salute e alla sicurezza dei cittadini".

