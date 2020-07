Il Campo Scuola “Aldo Penna” affidato alle cure della Fidal Calabria

Dopo tanti anni di attesa, ed una crescente collaborazione tra il Sindaco Giuseppe Falcomata' , da sempre vicino allo Sport, il delegato allo Sport Giovanni Latella, l'Ufficio Sport di Reggio Calabria e la Fidal Calabria con il Presidente Ignazio Vita, il Delegato Provinciale Luigi Gangemi, il Presidente del Coni Regionale Avv.Maurizio Condipodero ed il Prof.Tecnico Marco Vitale, Presidente della Asd Sporting Club, incaricato dalla Federazione di Atletica, di seguire da vicino la vicenda;​ il Comune di Reggio Calabria, nella giunta del 25 Giugno 2020, ha affidato la gestione dell'impianto sportivo di Atletica​ "A. Penna" alla Federazione Italiana di Atletica Leggera fino al 31/12/2020, con​ delibera pubblicata all'Albo pretorio il 29 Giugno 2020.

Lo storico impianto, conosciuto ai più con l'appellativo di "Campo Coni" ha riaperto il 13 Luglio 2020,​ gestito direttamente dalla Federazione​ di Atletica del Presidente Ignazio Vita, cui fanno capo le 8 società sportive​ reggine a cui rivolgersi per l'Iscrizione .

A darne notizia in una nota congiunta del consigliere comunale delegato allo Sport Giovanni Latella e del Prof.Vitale Marco Presidente della Asd Sporting Club , che in questi mesi ha seguito tutto l'iter burocratico a stretto contatto con le istituzioni e che, grazie alla grande collaborazione e disponibilita' del personale dell'Ufficio Sport di Reggio Calabria, ha costruito il percorso che si e' concluso con l'approvazione della delibera da parte della Giunta Comunale guidata dal Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà.

Il delegato allo Sport Latella, "finalmente l'impianto sportivo sarà affidato alla Federazione di Atletica del Presidente Ignazio Vita, che ne gestirà orari, aperture e chiusure, disciplinando anche le modalità di utilizzo dell'impianto dagli atleti nel pieno rispetto del DPCM".

Il Presidente della Fidal Calabria Ignazio Vita ,

" siamo felici di poter finalmente avere in gestione la struttura " e conclude " Il Campo Scuola A.Penna è uno dei luoghi piu' amati della Città e sono,​ infatti centinaia di migliaia gli atleti che negli anni hanno battuto questa pista di atletica, raggiungendo anche grandi risultati dal punto di vista sportivo e portando alto il nome della nostra città nel panorama sportivo nazionale ed internazionale. L'impianto tra l'altro al momento è uno dei pochi in funzione in Calabria con queste caratteristiche e può e deve ritornare ad essere , punto di riferimento per​ l'attività sportiva , agonistica e promozionale".

...prosegue,​ " ed ora ,​ con la collaborazione del Prof.Marco Vitale, immagino una cerimonia di apertura in presenza del Sindaco Avv.Giuseppe Falcomata', del delegato allo Sport Gianni Latella, del Presidente del Coni Regionale Maurizio Condipodero e del delegato provinciale Luigi Gangemi.

Il Prof.Vitale in stretto contatto con l' Ufficio Sport,​ con il Sindaco Giuseppe Falcomata' ed il delegato allo Sport Gianni Latella, per la rinascita dell'Atletica Reggina,​ non ha mai perso le speranze ed ha sempre cercato un punto di incontro​ ed il dialogo costruttivo​ con le Istituzioni e le associazioni;

" finalmente abbiamo ottenuto l'agibilita' e l'affido, che ci consentiranno l'organizzazione di eventi promozionali e di Meeting ed eventi sportivi anche a carattere nazionale.

Stiamo lavorando con il Presidente Ignazio Vita ed il delegato provinciale Luigi Gangemi per il rilancio dell'Atletica Calabrese ed insieme al Sindaco ed al Delegato allo Sport, stiamo lavorando costantemente ed in sinergia​ per ottenere questi risultati.

Credo sia una prima ed importante risposta per l'Atletica Reggina ed un nuovo punto di partenza dal quale proseguire in una prospettiva di crescita per la Fidal Calabria del Presidente Ignazio Vita".

Il Prof.Vitale, conclude, " ho sempre ripetuto che dalla collaborazione di Istituzioni ed Associazioni possono nascere solo belle iniziative, vorrei ringraziare il Sindaco per la sua costante attenzione, il Delegato allo Sport per la​ grande disponibilita', tutto il personale​ dell' Ufficio Sport per la fattiva collaborazione​ e grande professionalita', i colleghi e tecnici delle Squadre Reggine per il supporto​ ed infine, ringraziare di cuore il Presidente del Coni Maurizio Condipodero ed il Presidente della Fidal Calabria Ignazio Vita, che ha creduto in me sin dal primo momento".