Bevacqua: “Comunicati i nomi della minoranza per le Commissioni”

"In nome e per conto della minoranza consiliare, ho appena inviato al Presidente del Consiglio regionale i nominativi designati per la rappresentanza delle opposizioni all'interno Commissioni consiliari". Lo afferma, in una dichiarazione, il Capogruppo del PD in Consiglio regionale, Domenico Bevacqua. "Come ribadito nella missiva - aggiunge Bevacqua - tale comunicazione rappresenta esclusivamente un atto di responsabilita' inteso a superare lo stallo dell'Assemblea legislativa, ma non sana lo strappo politico-istituzionale consumato dalla maggioranza, allorche' ha proceduto in solitudine non solo alle elezioni dei presidenti delle varie commissioni, ma anche alle designazioni relative alle vice presidenze. Cosi' come resta integro il vulnus operato da una maggioranza che, appropriandosi della Commissione di Vigilanza, produce la coincidenza di controllato e controllore". Questi i nominativi indicati dal capogruppo Bevacqua. Commissione Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale: Vicepresidenza: Giuseppe Aieta e Componente Libero Notarangelo Commissione Bilancio, programmazione economica e attivita' produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero: Vicepresidenza: Domenico Bevacqua, Componente Flora :Sculco Commissione Sanita', Attivita' sociali, culturali e formative: Vicepresidenza: Libero Notarangelo, Componente: Francesco Pitaro. Componente Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente: Vicepresidenza Marcello Anastasi, componente: Francesco Pitaro Commissione Riforme: Vicepresidenza: Flora Sculco e componente Marcello Anastasi. Commissione Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili: Vicepresidenza: Lugi Tassone e componente Giuseppe Aieta Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalita': Vicepresidenza Graziano Di Natale e componente Flora Sculco Commissione speciale di vigilanza: Vicepresidenza: Carlo Guccione e componente Graziano Di Natale.

Dettagli Creato Giovedì, 16 Luglio 2020 17:28