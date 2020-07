De Metrio neo presidente della Sacal, Mangialavori (FI): "E’ la persona giusta al posto giusto"

"Finalmente, l'uomo giusto al posto giusto. La nomina di Giulio De Metrio alla guida della Sacal è una buona notizia per tutto il sistema aeroportuale calabrese, che da oggi potrà contare su una figura autorevole, competente e all'altezza di una sfida grande e impegnativa. Sono più che convinto che la presidente della Regione Jole Santelli abbia fatto una scelta lungimirante, i cui effetti benefici per l'intero settore dei trasporti non tarderanno a manifestarsi. Il riscatto della Calabria passa, soprattutto, dalla capacità e dal coraggio di prediligere sempre la meritocrazia in luogo delle solite conventicole che, per troppo tempo, hanno impedito a questa regione di decollare".

Così il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.