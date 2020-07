Lavoro, Magorno (Iv): "Il Governo dia risposte agli artigiani calabresi"

"Il governo intervenga subito per dare risposta ai 10.000 lavoratori calabresi del settore artigiano che, come evidenziano i sindacati, sono ancora in attesa di ricevere il pagamento dell'assegno Covid-19 per i mesi di aprile, maggio e giugno. Un ritardo gravissimo che non trova giustificazione alcuna considerato che colpisce padri e madri di famiglia che non devono essere lasciati soli".

Così il Senatore IV, Ernesto Magorno.