In un sito web i momenti che portarono alla nascita della Regione Calabria

I momenti salienti della nascita della Regione Calabria (il 13 luglio del 1970) sono stati delineati in un sito web dedicato a uno dei membri della Commissione Statuto, il medico e politico Giorgio Liguori, morto in un incidente stradale mentre si recava ad una seduta del Consiglio regionale. Il sito www.giorgioliguoriperlacalabria.it e' stato progettato e realizzato a Perugia da alcuni giovani giornalisti e webmaster calabresi e umbri, ricevendo il patrocinio morale dell'Associazione fra ex consiglieri regionali presieduta da Stefano Arturo Priolo. Questo sito, che negli anni si e' arricchito di documenti e testimonianze - viene sottolineato da chi lo ha promosso -, vuole "tenere viva la memoria di una importante pagina della storia politica calabrese". "E' trascorso mezzo secolo - ricordano ancora i promotori del sito - dal 13 luglio 1970, giorno dell'insediamento del primo Consiglio regionale della Calabria, a Catanzaro. Questo evento segno' l'inizio di un aspro scontro sociale culminato nei sanguinosi 'moti di rivolta' di Reggio Calabria per la contesa del capoluogo regionale. Nella citta' dello Stretto arrivo' l'esercito con i carri armati, ma la rivolta fu anche la conseguenza dello stato di completo abbandono e di sottosviluppo socio-culturale, economico-occupazionale e infrastrutturale in cui un popolo fu lasciato per lustri. A questo malessere risposero i primi consiglieri regionali approvando a larghissima maggioranza, nove mesi dopo il loro insediamento, lo Statuto della Regione elaborato dalla preposta Commissione presieduta dal consigliere Rosario Chiriano; mentre i primi presidenti del Consiglio e della Giunta furono Mario Casalinuovo e Antonio Guarasci".

Dettagli Creato Lunedì, 13 Luglio 2020 19:36