Infrastrutture, Magorno (IV): "Giuste parole Bonetti su Ponte sullo Stretto"

Ha ragione la Ministra Elena Bonetti, che questa sera sarà a Diamante per parlare delle misure messe in campo per la famiglia. Il Ponte sullo Stretto è un'opera che serve. Le infrastrutture sono fondamentali per il rilancio del Sud e della #Calabria.

Lo scrive su Twitter il Senatore IV, Ernesto Magorno. A Diamante questa sera, Largo Savonarola ore 20:30, la Ministra Bonetti sarà ospite di un incontro sulle misure messe in atto per le famiglie.