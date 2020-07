Melicchio (M5S): "Più di un milione di euro alle scuole calabresi in vista della ripresa di settembre"

"È stata pubblicata la graduatoria degli istituti destinatari dei finanziamenti dell'Avviso per la realizzazione di smart class nel secondo ciclo. Saranno 115 le scuole finanziate in Calabria, per un totale di 1.149.791 euro di fondi PON assegnati." È questo l'annuncio del deputato calabrese del Movimento 5 Stelle Alessandro Melicchio. "I fondi consentiranno di acquistare, anche in vista della ripresa di settembre, strumenti e dispositivi digitali, accessori e periferiche hardware (come proiettori, webcam o scanner), software e licenze per piattaforme di e-learning, monitor touch screen e per creare spazi digitali nelle scuole, favorendo nuove metodologie di apprendimento. Stanno proseguendo, quindi, - sottolinea il pentastellato - gli investimenti del governo per l'innovazione e la digitalizzazione delle scuole, sono 2.198 in tutta Italia quelle finanziate con questo bando, e sono soddisfatto che molti istituti calabresi abbiano potuto sfruttare la possibilità di migliorare le infrastrutture e incrementare gli strumenti utili alla didattica. Il lockdown dovuto alla pandemia da Coronavirus ha accelerato il passaggio delle nostre scuole alla didattica digitale e ha fatto sì che molti insegnanti siano riusciti a trasformare le difficoltà iniziali in opportunità da offrire agli studenti. Gli strumenti e le opere derivanti da questi finanziamenti del bando Pon per le smart class, che derivano in parte dai fondi strutturali e in parte dal Piano Nazionale Scuola Digitale, - conclude Melicchio - resteranno in eredità alle scuole e saranno un'opportunità per garantire agli studenti della nostra regione metodologie di apprendimento sempre più avanzate e al passo con le esigenze di contenimento del virus."

Elenco delle scuole finanziate in Calabria:

Acri LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO "V. JULIA"; ITCGT-LICEO E.S. "G. B. FALCONE"; IIS "IPSIA-ITI"; Amantea IIS "LS-IPSIA"-ITI-ITC; Bagnara Calabra IS "E. FERMI"; Belvedere Marittimo IM "T. CAMPANELLA"; Bisignano IIS "ITI-LICEO SCIENTIFICO"; Bova Marina ISTITUTO SUPERIORE "EUCLIDE"; Bovalino IS "F. LA CAVA"; Cariati IIS "LS-IPSC - IPSIA - ITI"; Cassano alla Ionio IISS "ERODOTO DI THURII"; Castrovillari IPSEOA; ITI "FERMI"; IIS "LC-ISA"; Catanzaro I.I.S. "PETRUCCI-FERRARIS-MARESCA"; IS "GIOVANNA DE NOBILI"; IS "FERMI"; I.I.S. "V. EMANUELE II"; LICEO SCIENTIFICO "L. SICILIANI"; LICEO CLASSICO "P. GALLUPPI"; ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO B. CHIMIRRI; Cetraro IST. TECN. TECNOLOGICO ST. "E. SCALFARO"; IIS LC-ISA-ITA-ITT-LS-IPSIA-; Chiaravalle Centrale IS "ENZO FERRARI"; Cirò I.O. "L. LILIO"; Cirò Marina IIS "GIUSEPPE GANGALE"; Cittanova LICEO SCIENTIFICO "MICHELE GUERRISI"; IIS "V. GERACE"; Corigliano Rossano IIS ROSSANO "LS-LC-LA"; IIS CORIGLIANO C. "LC-LS"; ITC "L. PALMA" CORIGLIANO; IIS ITI-ITG GREEN - FALCONE BORSELLINO; IIS ROSSANO "ITAS-ITC"; Cosenza IIS "IPSS-ITAS"; ITI "MONACO"; LICEO CLASSICO "TELESIO"; IIS "MANCINI-TOMMASI" IPSEOA+ITA; IIS IPSIA "MARCONI" CS - LS-ITE "GUARASCIO" ROGLIANO; IIS "PEZZULLO"; IIS "L. DELLA VALLE"; LICEO SCIENTIFICO "SCORZA"; LICEO SCIENTIFICO "FERMI"; Crotone I.I.S. "CILIBERTO"; ITI "GUIDO DONEGANI"; I I.S. "PERTINI - SANTONI"; LICEO CLASSICO "PITAGORA"; LICEO SCIENTIFICO FILOLAO; LICEO "G. V. GRAVINA"; Cutro ISTITUTO ISTRUZIONE SECON SUPERIORE POLO; I.P.S.I.A. A. "M. BARLACCHI"; Decollatura IS "L. COSTANZO"; Diamante IIS "ITCG-IPA ITI"; Filadelfia ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S.M.; Gioia Tauro I.I.S. "F. SEVERI"; Lamezia Terme LICEO CLASSICO "F. FIORENTINO"; LICEO ST. "T. CAMPANELLA"; LICEO SCIENTIFICO "GALILEI"; I.T.E. "V. DE FAZIO"; IIS POLO TECNOLOGICO IND.ED ARTIG.AVANZ.; IST. PROFESSIONALE ALBERGHIERO "L. EINAUDI"; Locri LICEO SCIENZE UMANE"G. MAZZINI"; I.I.S. "OLIVETI - PANETTA"; LICEO SCIENTIFICO "ZALEUCO"; I.P.S.S.A.R. "DEA PERSEFONE"; Longobucco ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO; Lungro I.C. POLO ARBERESHE; Luzzi IO "G. COPPA" + LC-ISA; Marina di Gioiosa Ionica IIS "ZANOTTI BIANCO"; Melito Porto Salvo IIS "FAMILIARI"; Nicotera LICEO CLASSICO "BRUNO VINCI"; Palmi IS "N. PIZI"; IIS "EINAUDI ALVARO"; Paola LICEO SCIENTIFICO; IIS ITCG-IPSIA-IPSC PIZZINI PISANI; IPSEOA "SAN FRANCESCO"; Petilia Policastro LICEO SCIENTIFICO "RAFFAELE LOMBARDI SATRIANI"; Polistena "MICHELE MARIA MILANO "; "G. RENDA"; LICEO STATALE "G. RECHICHI"; Praia a mare IIS "IPSAR-LC"; Reggio Calabria LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI"; LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA"; ITI "PANELLA/VALLAURI"; IST. D'ISTR. SUP. "U. BOCCIONI/FERMI"; LICEO SCIENZE UMANE "T.GULLI"; LICEO SCIENTIFICO "A. VOLTA"; ITE "RAFFAELE PIRIA-FERRARIS/DA EMPOLI"; Rende LICEO SCIENTIFICO "PITAGORA"; LICEO CLASSICO "DA FIORE"; Roggiano Gravina IIS ROGGIANO G. "LS-ITI- ITC ALTOMONTE"; Rosarno IIS "R. PIRIA"; San Demetrio Corone LICEO CLASSICO; San Giovanni in Fiore IIS L.S.-ISA-IPSIA; IIS IPA-IPSSAR-ITI-ITCG; San Marco Argentano IIS "ITCG-LC "; Santa Severina I.O. "D. BORRELLI"; Scalea LICEO SCIENTIFICO; Serra San Bruno IST D'ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI EINAUDI; Sersale IIS "RITA LEVI MONTALCINI"; Siderno I. I. SUP. "G.MARCONI"; Soverato IIS "GUARASCI-CALABRETTA"; IPSSEOA; Strongoli ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO; Trebisacce IIS "IPSIA- ITI"; LICEO SCIENTIFICO +SEZ. CL. ANN; ITS "G. FILANGIERI"; Tropea IST D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. GALLUPPI"; Vibo Valentia I.I.S. I.T.G. E I.T.I.; LICEO STATALE "V. CAPIALBI"; I.I.S. "M. MORELLI" - "D. COLAO"; I.P.S.E.O.A. "E. GAGLIARDI"; LICEO SCIENTIFICO "G. BERTO"; I.I.S. "DE FILIPPIS" E "PRESTIA"; Villa San Giovanni IST. ISTR. SUP. "L. NOSTRO/L. REPACI"; IPALB – TUR;