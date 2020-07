Diamante (Cs), Magorno (Iv): “Grande adesione di sindaci alla manifestazione con la ministra Bonetti”

"Tra poche ore la Ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità, Elena Bonetti, sarà a Diamante per parlare delle misure realizzate a sostegno delle famiglie. Azioni importanti che l'Italia attendeva da tempo, misure che sono nate sul palco della Leopolda. Sono particolarmente felice della grande adesione arrivata dai Sindaci calabresi che domani saranno presenti in gran numero nella nostra città, a loro va il mio ringraziamento, il lavoro dei Sindaci in questi mesi è stato fondamentale per la tenuta dell'Italia intera e l'appuntamento di domani con la Ministra Bonetti sarà un momento molto importante per tutti".

Così il Senatore IV e Sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, sull'appuntamento di domani a Diamante con la Ministra, Elena Bonetti.

