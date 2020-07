Ecco il progetto ISTEN (Integrated and Sustainable Transport in Efficient Network)

Ieri mattino, si è tenuto un evento di disseminazione locale relativo al progetto comunitario ISTEN, evento organizzato dall'Università Mediterranea di Reggio Calabria (Capofila del progetto) in collaborazione con la Fondazione Istituto di Trasporti e Logistica (ITL) e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (partner italiani del progetto).

Il progetto ISTEN (Integrated and Sustainable Transport in Efficient Network, ovvero Trasporto Integrato e Sostenibile in una Rete Efficiente) è un progetto di ricerca applicata finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma INTERREG ADRION (Area Adriatico-Ionica).

Durante l'evento sono stati illustrati i risultati principali del progetto, il cui obiettivo è quello di qualificare i porti dell'Area ADRION come nodi strategici e hub individuando strategie, cluster e piani d'azione comuni per migliorare le connessioni intermodali con l'hinterland, promovendo il trasporto ferroviario e migliorando i collegamenti di ultimo miglio ai corridoi TEN-T, anche attraverso l'innovazione e il trasferimento di conoscenze tra porti e terminali intermodali dell'area Ionico-Adriatica. Il Progetto, di durata triennale, dovrebbe essere concludersi nel mese di novembre 2020, con un Convegno finale programmato a Reggio Calabria.

Nel corso del meeting è stato messo in evidenza il contributo del progetto ISTEN all'analisi delle sfide e alla ricerca di soluzioni per migliorare la connettività nella regione Adriatico-Ionica, con particolare attenzione al potenziale della logistica calabrese e dei suoi principali porti commerciali (Gioia Tauro, Vibo Valentia, Crotone e Corigliano Calabro).

A causa delle problematiche legate all'emergenza sanitaria, il meeting si è tenuto attraverso piattaforma on-line e sono intervenuti:

· Tommaso Isernia (Direttore del Dipartimento DIIES dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria);

· Nicola Moraci (Prorettore alla Ricerca dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, in rappresentanza del Rettore Marcello Zimbone);

· Domenico Gattuso (Coordinatore scientifico del Progetto ISTEN, Università Mediterranea di Reggio Calabria);

· Anna Carobolante (Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale);

· Giuseppe Luppino (Fondazione Istituto di Trasporti e Logistica);

· Gualtiero Tarantino (Presidente Sezione trasporti e logistica Unindustria Calabria);

· Antonino Tramontana (Presidente Camera Commercio di Reggio Calabria);

· Andrea Agostinelli (Commissario straordinario Autorità Portuale di Gioia Tauro);

· Domenica Catalfamo (Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Lavori pubblici, Urbanistica Regione Calabria).

All'incontro hanno anche partecipato tecnici, studiosi, ricercatori universitari ed operatori calabresi del settore dei trasporti e della logistica.

Sul sito https://isten.adrioninterreg.eu sono disponibili informazioni relative al Progetto ISTEN e ai link istituzionali di partenariato.