Elettrificazione della linea ferroviaria jonica: incontro di Barbuto (M5S) con la Presidente della Regione Calabria Santelli

In seguito all'incontro con RFI di giorno 01.07.2020 e dando seguito alle dichiarazioni rilasciate a margine dello stesso, la deputata pentastellata Elisabetta Barbuto ha incontrato nella serata di ieri 06.07.2020, la Presidente della Regione, Onorevole Jole Santelli, alla quale ha segnalato l'opportunità di chiedere ad RFI, entro il prossimo 15 luglio, di inserire nel documento che scaturirà dal tavolo d'ascolto degli stakeholders istituito da RFI annualmente, la proposta di effettuare uno studio di fattibilità di un percorso alternativo sulla linea jonica all'altezza della galleria di Cutro la quale presenta forti criticità e potrebbe costituire una seria battuta d'arresto alle operazioni di elettrificazione allorché le stesse giungeranno nel crotonese.

È stato, inoltre, evidenziato come sarebbe opportuno valutare, altresì e comunque, in aggiunta alla tematica della galleria, la fattibilità di una bretella di collegamento con l'aeroporto pitagorico il che consentirebbe di porre le basi per iniziare ad avviare un auspicato sistema di intermodalità nel crotonese.

Era presente all'incontro anche l'altro rappresentante parlamentare crotonese presso la Camera dei Deputati, Onorevole Sergio Torromino di Forza Italia, il quale ha concordato sulla richiesta avanzata dalla collega Barbuto ed insieme alla quale si è soffermato ancora, con la Presidente Santelli, sulla drammatica situazione infrastrutturale nell'area crotonese.

Diversi gli argomenti toccati nel corso del colloquio con la Presidente Santelli che si è dimostrata particolarmente attenta e ha dichiarato la sua massima disponibilità ad interagire tanto in merito alla ferrovia che alla strada statale 106, ma anche al porto e all'aeroporto.

E' stato, inoltre, chiesto alla Presidente di interessarsi delle riduzioni e dei tagli del treni regionali sulla linea jonica che creano non pochi problemi ai cittadini ed in questo senso, ha dichiarato la Barbuto, sarà cura della sottoscritta e, ritengo, anche del collega Torromino, sollecitare l'Assessore ai Trasporti della Regione Calabria al ripristino delle corse soppresse e all'inserimento di un adeguato collegamento per e da Sibari in concomitanza con gli orari di partenza e arrivo della Frecciargento.

Nei prossimi giorni intendo formalizzare la richiesta a tutti i colleghi calabresi della costa jonica di creare un intergruppo per lavorare insieme per il rilancio delle nostre infrastrutture, non precludendo, la possibilità di partecipazione a chiunque voglia collaborare al mio progetto, calabresi e non. Soprattutto a livello progettuale è importante intervenire chiedendo un impegno serio e concreto per il futuro e per le nostre zone. Scontiamo oggi, infatti ed in maniera pesante, la mancanza di lungimiranza e carenza progettuale degli anni passati. Ho già acquisito la disponibilità dell'Onorevole Torromino con il quale, sia pure su opposti fronti politici e fisiologiche differenze, riteniamo giusto combattere per un riscatto della nostra città e delle nostre zone.

E' quanto si legge in una nota di Elisabetta Barbuto (M5S Camera – Commissione Trasporti).