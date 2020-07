Scuola di recitazione della Calabria: in corso le Pre-Audizioni alla MasterClass 2021-2023

Sono state avviate le Pre-Audizioni alla MasterClass 2021-2023 della Scuola di Recitazione della Calabria.

La MasterClass è il corso di durata triennale della Scuola diretta dall'attore Walter Cordopatri e coordinata dall'attore Giorgio Colangeli, con sede presso il Polo Solidale per la Legalità "F. Vinci" di Cittanova.

Giunto alla sua quinta edizione, è l'unico percorso di eccellenza in Calabria dedicato alla formazione attoriale completa e altamente professionale, in collaborazione con il Giffoni Film Festival e con il patrocinio del Comune di Cittanova. La MasterClass è rivolta esclusivamente a diplomati, per un massimo di 20 partecipanti ogni anno.

A causa delle restrizioni per l'emergenza sanitaria in corso e per agevolare gli aspiranti candidati, la Scuola ha deciso di svolgere una prima selezione tramite i canali digitali.

C'è tempo fino al 15 luglio per produrre e inviare due video in HD: il primo contenente una breve presentazione e interpretazione di un monologo a piacere (durata max 2 minuti), e un secondo che proponga l'interpretazione a memoria di una poesia (durata max 1 minuto e 30 secondi). I materiali devono essere inviati al numero WhatsApp 3711205781 o via mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Alla scadenza la commissione formata dal Direttore Walter Cordopatri e dal corpo Docente della SRC selezionerà i candidati. Le audizioni successive si svolgeranno presso la sede della scuola ogni sabato di Settembre, Ottobre e Novembre 2020, dalle ore 16:00 alle ore 19:00. La prova prevede: l'interpretazione di un monologo a scelta; l'interpretazione di una poesia italiana a scelta; un colloquio attitudinale. Le parti devono essere imparate ed esposte a memoria. La procedura di selezione, completamente gratuita per i candidati, si concluderà entro il 5 Dicembre 2020. La Scuola prevede, inoltre, una Borsa di Studio alla migliore candidatura.

La Scuola di Recitazione della Calabria propone una formazione completa che coniuga tradizione e innovazione, ricerca e sperimentazione. Le attività didattiche, che prevedono lo studio di ben 23 discipline, si svolgono da gennaio a dicembre. Ogni anno sono inoltre previsti tre stage formativi tenuti da professionisti esterni altamente qualificati che andranno ad approfondire materie o aspetti di determinate discipline non trattate all'interno del percorso curriculare. La frequenza a lezioni, esercitazioni, e stage è obbligatoria.

La Scuola di Recitazione della Calabria ha continuato le sue attività anche durante l'emergenza sanitaria, erogando regolarmente la didattica on line e adattando i suoi laboratori di recitazione per le varie fasce d'età alle nuove modalità imposte per il distanziamento sociale. Per questo motivo, si è ritenuto di proporre in modalità web anche le Pre-Audizioni 2020. "Siamo sicuri – ha dichiarato il Direttore Walter Cordopatri – che potremo rendere questo periodo particolare una fucina di nuove idee e opportunità, con lo spirito innovativo e creativo che ci contraddistingue".

​