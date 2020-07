‘Ndrangheta in Veneto: interdittiva antimafia per due ditte

Il Prefetto di Verona, Donato Cafagna, ha adottato due interdittive antimafia nei confronti di altrettante ditte operanti nel settore degli autotrasporti e in agricoltura. Si tratta della "NCD Trasporti SRL Unipersonale" con sede a Povegliano Veronese, per la quale sono emerse evidenze di un concreto ed attuale rischio di infiltrazione mafiosa con collegamenti ad una cosca della 'ndrangheta.

Le verifiche, effettuate dal Gruppo Interforze Antimafia, hanno permesso di scoprire che la societa' e' stata costituita in capo ad un prestanome, in continuita' con altra azienda, gia' oggetto di attenzione da parte della Prefettura e colpita da provvedimenti inibitori, dalla quale acquisiva mezzi, forniture e risorse. La seconda interdittiva e' nei confronti della "Agripol", con sede a Palu', ed e' conseguente alla verifica della sussistenza di una condanna definitiva di patteggiamento per un reato ostativo, ai sensi della normativa antimafia.