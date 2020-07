Turismo, “Tour operator e agenzie di viaggi dimenticati dalla Regione Calabria”

"La Presidente Santelli ieri ha parlato di turismo e ha illustrato quattro provvedimenti a favore del rilancio del settore. La crisi economica conseguenza del corona virus ha colpito quasi tutti i settori dell'economia italiana, Ha colpito le aree ricche del paese ma forse anche di più le aree deboli ad iniziare dalla Calabria. Molti settori commerciali piano piano stanno riprendendo le loro attività commerciali. Il settore più colpito e che ancora non riparte è quello delle agenzie dei viaggi, dei tour operator incoming, dei trasporti e delle guide turistiche. Primi segnali di vita stanno arrivando con le richieste di soggiorni in villaggi e hotels della nostra regione. Questo però non significa che il peggio è alle spalle. Quello che abbiamo di fronte è uno sforzo che tutti noi, tour operator incoming; stiamo compiendo per tentare di risollevarci e di riprendere le nostre attività. Le agenzie di viaggi lavorano a basso ritmo con una offerta limitata ai soli soggiorni mare non avendo la possibilità di proporre viaggi all'estero e mancando il settore croceristico. I tour operator incoming hanno visto azzerate tutte le prenotazioni effettuate nell'era pre-covid, hanno perso tutti i gruppi della stagione primaverile e molti di quella autunnale. I vettori di trasporti anche loro hanno visto cancellate decine e decine di viaggi e devono combattere con limitazioni pesanti. Le guide turistiche sono state ferme per mesi e adesso lavorano poco o per nulla. Molte delle nostre attività corrono il rischio di chiudere e di fallire. Ci saremmo aspettati da parte della presidente Santelli e della giunta regionale una attenzione maggiore, verso il nostro mondo.

Una attenzione che più volte è stata annunciata ma che non si è mai concretizzata in atti concreti. Si era parlato in queste settimane di un intervento a favore delle agenzie o dell'incoming calabrese. Ma di queste misure nella conferenza stampa di ieri non si è fatto nessun cenno. Anche perché la bozza che circolava sull'incoming in Calabria era fortemente penalizzante per la stragrande maggioranza degli operatori incoming calabresi. Ma torniamo ai fatti concreti. Dei quattro provvedimenti annunciati ieri nessuno riguarda il nostro settore. Apprezziamo molto il provvedimento "Acccogli Calabria" che va a favore delle strutture ricettive calabresi con cui lavoriamo in spirito di collaborazione fattiva. E' giusto prevedere un aiuto economico in base alle perdite di fatturato nel 2020 rispetto all'anno precedente. Chiediamo perché questa misura venga allargata a tutto il mondo turistico, alle agenzie di viaggi, ai tour operator incoming, alle società di trasporto. Così come chiediamo che i bonus previsti nelle misure "Stai in Calabria" e "in Calabria" sia possibili utilizzarli e spenderli anche attraverso le agenzie di viaggi e tour operator, così come avviene a livello nazionale. Infine ci sia consentito esprimere tutte le nostre riserve sulla misura " Accoglienza Calabria" e sugli spot previsti per rilanciare il brand Calabria. Capiamo lo spirito positivo ma si corre il rischio di avere un effetto boomerang in un momento in cui forti sono le polemiche sia estere e sia nazionali su come vengono investiti i fondi comunitari. Crediamo che una misura come "accoglienza Calabria" possa solo alimentare polemiche stupide controdi noi , non abbia alcun ritorno in termini di presenze nella nostra regione e che la nostra terra ha bisogno di campagne promozionali sobrie che puntano sulle nostre risorse e sulle nostre bellezze. Chiediamo che questi fondi vengano utilizzati per allargare il provvedimento "accogli Calabria" al nostro mondo e coprire così realmente tutto il settore turistico calabrese. E infine una considerazione finale, si parla tanto di spot e di testimonial. Crediamo che la migliore pubblicità per la Calabria sarebbe assicurare spiagge pulite, mare trasparente e borghi e città pulite". Lo affermano circa 20 tour operator incoming Calabria sui provvedimenti annunciati ieri dalla Presidente Santelli.

Alfa 21,Gregorio Mungari Cotruzzolà.

Antichi Sentieri, Giuseppe Piazzese

Dafne Turismo, Antonio Muia

Ego travel, Avellino Emanuele Costa

EUROPEGUEST.com: Angelo Toro

Full Travel, Giuseppe Canzonieri

Gigante Viaggi, Claudia Gigante

Japigium Vacanze,Giusi Provenzano

La Diano Viaggi, Massimo Diano

I Viaggi degli Dei, Antonio Maiolo

Le vie della Perla, Brunella Brusco

Terre BrutieT.O, Antonio Gaudio

Tropea.biz by ToreJeo, Salvatore Tripaldi

Vacanze Italiana, Massimo Antonicelli

Viaggi e Miraggi, Giovanni Giordano

Tropea Viaggi, Giuseppe Tassi