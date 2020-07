Arcea: i sindacati chiedono un incontro urgente alla Regione

Con la presente nota, - scrivono i sindacati - i sottoscritti Segretari Generali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, reiterano la richiesta di un incontro urgente alle SS.LL., già precedentemente chiesta dalle singole federazioni in oggetto indicate, al fine di affrontare le problematiche insorte in Arcea, l'agenzia della Regione Calabria che si occupa dei pagamenti in agricoltura, dopo la recente uscita pubblica dell'Assessore Gallo su una possibile soppressione dell'Ente, Tale incontro si rende indispensabile per poter discutere ed affrontare la reale problematica che minaccia la chiusura di un Ente regionale di rilievo comunitario, unica esperienza in tutto il Sud. La già fragile economia calabrese, specialmente quella legata al mondo dell'agricoltura, non può permettersi di perdere uno dei pochi centri di eccellenza per l'intero meridione. Pertanto, al fine di salvaguardare l'Ente, di non disperdere un patrimonio di professionalità, presente nello stesso e per garantire la continuità dei servizi assicurati ai cittadini e alle imprese agricole, si chiede di non perdere ulteriore tempo, di convocare un tavolo di discussione e di proposte che possano affrancare Arcea dalla nefasta paventata soppressione.

