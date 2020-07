"Mi viene persino da sorridere perche' se osservi quello spot con attenzione si scopre che e' un vero autogol: prima si screditano ambientalmente e dal punto di vista sanitario interi territori, poi si passa a magnificare - giustamente e correttamente - l'attrattivita' delle spiagge e delle localita' marittime della Calabria". Lo dice il presidente del Veneto Luca Zaia in relazione alle polemiche per lo spot dell'associazione dei Comuni della Locride. Zaia ne ha parlato a margine della presentazione a Jesolo della promozione congiunta in Germania del litorale di Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. "Realta' che, tuttavia - aggiunge Zaia -, sono desolatamente vuote. Chi ha ordinato o realizzato lo spot, si chieda allora perche' le spiagge calabresi sono cosi' oggettivamente belle ma cosi' oggettivamente deserte. Ci sara' pure un motivo...Il turismo e' rispetto e liberta'".

Dettagli Creato Mercoledì, 01 Luglio 2020 13:09